Украинцы относятся к полякам лучше, чем к русскоязычным согражданам – опрос

Киевский международный институт социологии решил узнать, как украинцы относятся к своим согражданам и другим этническим группам. Результаты опроса показали, что поляки респондентам немного "ближе", чем русскоязычные украинцы, сообщает Лига.net.

Украинцев спросили, насколько близкие отношения они готовы допустить с представителями разных этнических групп (социальная дистанция. – Ред.). Минимальная социальная дистанция 1 (согласен допустить как члена семьи), максимальная – 7 (не пускал бы в Украину).

Опрос показал, что респонденты лучше относятся к украиноязычным украинцам (2,03).

Далее следуют поляки (2,93), русскоязычные украинцы (2,95), канадцы и американцы (3,04 и 3,07).

Согласно опросу, большинство украинцев готовы допустить представителей этих групп как членов своей семьи и близких друзей.

Несколько хуже респонденты были настроены на французов и евреев-жителей Украины (3,35 и 3,39 соответственно).

Предпоследние места в социальной дистанции занимают африканцы, ромы, россияне-жители Украины, а также белорусы-жители Украины.

Хуже всего, логично, украинцы относятся к россиянам, проживающим на территории России. 80% опрошенных заявили, что не пустили бы их в Украину даже как туристов.