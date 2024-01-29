В ЦРУ запретили аналитикам заходить в Telegram с рабочих гаджетов – Bloomberg

В октябре 2023 года Офис директора национальной разведки, который контролирует все разведывательные службы США, начал усиленную работу по OSINT – разведке из открытых источников, в том числе из соцсетей. Для этого привлекли аналитика и киберэксперта Джейсона Баррета, занимающегося разработкой национальной OSINT-стратегии. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Лига.net.

Среди методов OSINT, которые используются в США, – общедоступные записи компании, документы о закупках и спутниковые изображения, а также Telegram. По словам источника Bloomberg, Бюро разведки и исследований Государственного департамента также использовало методы с открытым кодом, чтобы помочь идентифицировать производителей китайского воздушного шара-шпиона, пересекшего континентальную часть США в начале 2023 года.

Само правительство США может опасаться некоторых инструментов, используемых для сбора OSINT. В ЦРУ, например, аналитикам по России запрещено использовать рабочие компьютеры для доступа к Telegram, популярный среди российских военкоров. По словам источников, аналитикам также запрещено брать с собой личные мобильные устройства на рабочее место, что вынуждает их покидать здание ЦРУ, когда они хотят получить доступ к Telegram.

Также за несколько месяцев до российского вторжения в Украину репортеры и аналитики аналитических центров смогли проверить утверждение о наращивании российских войск с помощью коммерческих спутниковых изображений. Это помогло администрации президента Байдена убедить американскую общественность в том, что предупреждения о планах России вторгнуться в Украину были достоверными. Согласно исследованию в мае 2023 года в журнале Intelligence and National Security, ХАМАС полагался на телевизионные кадры и публикации в социальных сетях, чтобы получить информацию о вооружении и обучении Армии обороны Израиля.

По словам источника, повстанцы-хуситы использовали поисковые запросы Google и коммерческие данные о судоходстве, чтобы определить суда для нападения. По словам другого информатора, американские чиновники считают, что Китай отслеживает операции американских военно-морских сил путем мониторинга аккаунтов тысяч моряков в социальных сетях.