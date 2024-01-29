В ЦПД предупредили об очередной инфопровокации россиян от имени ОП

Россия осуществляет очередную информационно-психологическую операцию, рассылая на электронные ящики украинцев письма с сообщениями якобы от Офиса президента Украины о сдаче территории в обмен на прекращение огня, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"На электронные ящики украинцев начали приходить сообщения якобы от Офиса президента Украины. В них речь идет о "прекращении огня с РФ" и "передаче стране-агрессору территорий". На самом деле, распространяемые сообщения — фейк российской ИПСО, которая имеет целью повлиять на морально-психологическое состояние граждан Украины и дискредитировать руководство государства" , — говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации и Киберполиция призвали не переходить за сомнительными гиперссылками, ведь за ними может скрываться фишинговый ресурс.