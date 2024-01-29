Российскую чемпионку дисквалифицировали на 4 года и отобрали награды

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года из-за положительного теста на допинг. Ее лишили всех наград за этот период, включая золотую медаль Чемпионата Европы и командную победу на Олимпийских играх-2022 в Пекине, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда.

Согласно вердикту суда, Валиева нарушила антидопинговые правила перед Олимпиадой в Пекине. Позитивный допинг-тест, результат которого был обнаружен уже после того, как российская фигуристка стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях. Валиеву допустили к личным соревнованиям. Однако в феврале 2022 года Международное антидопинговое агентство подтвердило, что российская фигуристка нарушила антидопинговые правила.

Суд начал рассматривать дело Валиевой с ноября 2022 года. WADA потребовала дисквалифицировать российскую фигуристку на четыре года. Спортивный арбитраж удовлетворил требования антидопингового агентства.

Срок дисквалификации Валиевой берет отсчет с 25 декабря 2021 года. Помимо запрета соревноваться, российскую фигуристку лишили всех медалей, наград и призовых средств. В частности, Валиева потеряла "золото" Чемпионата Европы-2022.

После приговора Россия потеряет и "золото" командных соревнований Олимпиады-2022. После перераспределения медалей командными чемпионами Игр стала сборная США. "Серебро" и "бронза" отошли соответственно Японии и Канаде. Вердикт по поводу распределения олимпийских медалей должны закрепить соответствующие органы.