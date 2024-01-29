WP рассказала о новой стратегии для Украины, которую готовит администрация Байден

Газета The Washington Post рассказала о новой стратегии для Украины, которую готовит администрация Джо Байдена. Эта стратегия резко контрастирует с той, которую анонсировал Дональд Трамп, но в то же время разрушает надежды украинской власти, сообщает Деловая столица.

Зачем понадобился новый план

Новый план учел уроки прошлого года, когда США и их военные союзники направили в Киев современное вооружение в надежде, что это поможет быстро отбросить российские силы, оккупировавшие территории на востоке и юге Украины. Эти усилия, констатирует The Washington Post, потерпели неудачу в основном из-за сильно укрепленных российских минных полей и траншей на линии фронта.

"Совершенно очевидно, что украинцам будет трудно предпринять такие же серьезные усилия на всех фронтах, которые они пытались предпринять в прошлом году" , — сказал газете высокопоставленный представитель администрации Байдена.

Впрочем, тут нужно отметить и внутренние американские причины, побудившие Белый дом готовить новый план. Еще в ноябре республиканцы начали жестко критиковать Байдена за отсутствие стратегии победы в Украине. Они подчеркивали, что "помогать столько, сколько понадобится" — это не стратегия.

О том, какой ответ готовит Вашингтон, можно было догадаться уже в начале декабря, когда Джон Файнер, первый заместитель советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, рассказал о цели, которую ставит перед собой администрация Байдена на 2024 год.

"Мы хотели бы, чтобы к концу 2024 года украинцы были в такой ситуации, когда Россия предстанет перед выбором: или они садятся за стол переговоров на условиях, приемлемых для Украины, основанных на принципах суверенитета и территориальной целостности, которые диктует Устав ООН, либо будут иметь дело с более мощной Украиной, которая имеет поддержку более сильной военно-промышленной базы в Соединенных Штатах, Европе и Украине, и которая более способна идти в наступление" , — заявил Файнер на Аспенском форуме безопасности в Вашингтоне 7 декабря.

То есть план на 2024 год заключается в том, чтобы усилить переговорную позицию Украины, прежде чем переговоры начнутся. Подчеркнем, что ни сам Байден, ни представители его администрации сейчас ни в коем случае не могут выступать с прогнозами, что Украина в 2024 году сумеет разгромить Россию на поле боя. Байдену совершенно не нужно, чтобы перед ноябрьскими выборами ему пришлось оправдываться за проваленные обещания. А вот усиление переговорной позиции Украины — это вполне реалистичная задача.

Белый дом уже выполняет этот план. Его основные компоненты изложил госсекретарь США Энтони Блинкен 17 января на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

"Мы можем увидеть, каким может и должно быть будущее Украины, независимо от того, где именно проведены линии. Это будущее, в котором она твердо стоит на своих ногах в военном, экономическом и демократическом измерении. И эти опоры взаимно подкрепляют друг друга" , — рассказал Блинкен и далее довольно подробно остановился на том, как США будут помогать Украине укрепляться во всех этих трех измерениях, включая и принуждение к демократическим реформам, необходимым для привлечения инвестиций.

Это было первое публичное признание Белого дома о том, что он считает необходимым планировать будущее Украины на фактически контролируемой ею территории, "независимо от того, где именно проведены линии". В то же время примечательно, что Блинкен использовал слово "линии" (lines), а не "границы" (borders). Байден не собирается делать Путину подарок и превращать линию фронта в границу.

Гипотетические переговоры Киева и Москвы Блинкен (как и в декабре Файнер) обставил условиями, совершенно неприемлемыми для Путина: переговоры должны основываться на принципах территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

"Если и когда Россия будет готова вести переговоры на такой основе, она найдет украинцев, которые захотят это сделать, и она наверняка найдет в этом поддержку со стороны Соединенных Штатов и многих других стран" , — сказал Блинкен.

Итак, Вашингтон в 2024 году не будет требовать от Киева ни заключения мира, ни даже мирных переговоров с Москвой. Какой тогда план войны? Вот об этом и рассказала The Washington Post.

Стратегия активной обороны

Как утверждает газета, западные правительства хотят, чтобы Киев сосредоточился на тактике, в которой его силы в последнее время добились большего успеха. Это, во-первых, ведении огня на большие расстояния, в том числе французскими крылатыми ракетами, которые Париж обещает поставить в течение следующих нескольких месяцев. Во-вторых, сдерживание Черноморского флота РФ для защиты морского транзита из портов Украины. В-третьих, связывание российских сил внутри Крыма ракетными ударами и диверсиями Сил специальных операций.

В то же время западные страны должны взять на себя конкретные обязательства перед Украиной на десятилетний период. Пример подал британский премьер Риши Сунак, который в ходе визита в Киев 12 января уже подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. 16 января о намерении приехать в Киев в феврале для подписания аналогичного соглашения объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Весной администрация Байдена надеется опубликовать свое собственное 10-летнее обязательство, которое в настоящее время составляется Госдепом с благословения Белого дома — при условии, что запрос президента Байдена на $61 млрд о дополнительном финансировании Украины будет одобрен непокорным Конгрессом. Кстати, как отмечает газета, в беседах с законодателями представители администрации подчеркнули, что только около половины от запрошенных $61 млрд предназначены для нынешнего поля битвы, а остальная часть будет направлена на то, чтобы помочь Украине создать себе безопасное будущее.

По словам официальных лиц США, рассказывает The Washington Post, американский документ будет гарантировать поддержку краткосрочных военных операций Украины, а также создаст будущую украинскую военную силу, которая сможет сдерживать российскую агрессию. Документ будет включать конкретные обещания и программы, которые помогут защитить, восстановить и расширить промышленную и экспортную базу Украины, а также помочь стране в проведении политических реформ, необходимых для полной интеграции в западные институты.

По словам американских чиновников, тесно участвовавших в планировании документа, он пишется с учетом четырех компонент: сражения, строительство [армии], восстановление [экономики] и реформы. В частности, для сражений необходимы артиллерийские боеприпасы, замена техники, потерянной в контрнаступлении, намного больше дронов, много радиоэлектронной борьбы и технологий борьбы с дронами, а также больше систем ПВО, чтобы прикрыть больше городов.

"Под "строительством" имеется в виду строительство будущих сил обороны Украины на суше, на море и в воздухе, чтобы украинцы "смогли увидеть, что они получат от мирового сообщества в течение 10-летнего периода, и выйти из 2024 года с "дорожной картой" по созданию сильных вооруженных сил" , — заявил газете высокопоставленный представитель администрации Байдена.

В то же время часть запрошенных дополнительных денег направлена на развитие украинской промышленной базы по производству оружия, которая, наряду с увеличением производства в США и их союзниках, сможет "по крайней мере идти в ногу с российским" производством.

Один из чиновников высказал газете надежду, что долгосрочный документ — опять же при условии поддержки Конгресса — "защитит будущее" помощи Украине от возможности того, что Дональд Трамп выиграет свою заявку на переизбрание.

Противовес плану Трампа

Если сжать план Байдена до одной фразы, то это — помочь Украине продержаться и притом усилиться. И это план не только на 2024 год — а на 10 лет. Для того, собственно, и подпишет Вашингтон (вслед за Лондоном и Парижем) 10-летнее соглашение о военном сотрудничестве с Киевом. При этом Байден не собирается ни подталкивать Киев к переговорам с Москвой, ни тем более заставлять его идти на какие-то уступки Путину.

Именно в этом заключается кардинальное отличие плана Байдена от плана Трампа. Напомним, что Трамп еще в июле пообещал прекратить российско-украинскую войну в течение 24 часов. То есть у Байдена срок войны — 10 лет, а у Трампа — одни сутки. Конечно, эта разница будет обыгрываться в ходе предвыборной кампании (если на выборах столкнется лоб-в-лоб именно эта пара).

Трудно предсказать, какой вариант выберут американцы. Но с точки зрения Украины план Трампа — максимально плохой. Он особенно отвратителен, потому что коварен.

"Я бы сказал Зеленскому: "Вы должны заключить сделку". Я бы сказал Путину: "Если вы не заключите сделку, мы дадим [украинцам] больше, чем они когда-либо получали. Я завершу сделку за один день" , — поведал Трамп о своем плане в интервью Fox News.

Путину нужно именно это: чтобы Вашингтон заставил Киев угрозой прекращения любой помощи заключить сделку с Москвой — читай выполнить условия Путина. Вторая часть плана Трампа, то есть угроза Путину, это пустышка. Путин, конечно, с удовольствием разыграет этот спектакль: ах, я испугался угрозы Трампа и выполняю его жесткое требование — соглашаюсь больше ничего не завоевывать в Украине, если Украина смиряется с потерей территорий, которые я уже оккупировал.

До ноябрьских выборов еще девять месяцев. Все это время тема российско-украинской войны будет использоваться республиканцами и демократами для взаимных обвинений. Те планы, которые сейчас озвучивает администрация Байдена, конечно, строятся с учетом этого обстоятельства. Можно надеяться, что у Байдена есть в запасе некоторые сюрпризы, которые не озвучиваются.

Вопреки предложениям Расмуссена

Одним из важных событий 2024 года будет саммит НАТО в Вашингтоне 9-11 июля. Украина надеется получить там приглашение в Альянс.

Высказывались и более радикальные предложения. Одно из них озвучил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, который вместе руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком возглавлял Международную рабочую группу по вопросам гарантий безопасности для Украины. 11 ноября в статье в британской газете The Guardian Расмуссен предложил принять Украину в НАТО без оккупированных Россией территорий.

"Те, кто выступает за членство Украины в НАТО, сбиты с толку из-за практической невозможности предложения членства стране, находящейся в состоянии войны, поскольку в соответствии со статьей 5 НАТО о коллективной самообороне все государства-члены НАТО обязаны прийти на активную защиту страны в конфликте. Членство в НАТО для всей Украины теперь, по сути, стало бы уведомлением России со стороны НАТО о том, что блок собирается начать войну с Москвой" , — говорится в статье.

Исключение из НАТО территории, контролируемой Россией, уменьшит угрозу конфликта между Россией и НАТО, утверждает Расмуссен. Он отрицает, что этот шаг приведет к заморозке конфликта и передаче украинской территории России.

"Абсолютное доверие к гарантиям статьи 5 удержит Россию от наращивания атак на украинскую территорию внутри НАТО и тем самым высвободит украинские силы для выхода на линию фронта" , — пояснил он свою идею.

И он сослался на прецедент: "Западная Германия присоединилась к альянсу в 1955 году, и статья 5 распространялась на ее территорию, но не на территорию Восточной Германии".

Если это был пробный шар со стороны Банковой, то результат получился неудачным. Через три недели, 2 ноября, на сайте президента Украины появилось сообщение о телефонном разговоре Ермака с Расмуссеном, где последний фактически отказался от своей идеи. "Он подчеркнул, что членство в Альянсе должно распространяться на все территории Украины с полным уважением к государственному суверенитету и территориальной целостности. Он отметил, что приведенная им в статье The Guardian аналогия с ФРГ не должна восприниматься как подрыв базового принципа уважения территориальной целостности Украины".

Для Байдена эта идея, конечно, не представляет интереса. В самом деле, какой ему интерес, чтобы украинская власть спряталась под зонтиком НАТО на территории, которую она контролирует, переложила на Вашингтон всю ответственность за ситуацию на линии фронта, а сама занялась своим любимым делом — укреплением себя, организацией побед на выборах, усилением контроля над судами, прокуратурой, следственными органами, отрицанием оппозиции и освоением бюджетных средств на большом строительстве. У Белого дома другие планы.

Конечно, можно попечалиться, почему Байден не дает нам оружия столько, сколько нужно для победы над Россией. Но для победы нужны еще и сотни тысяч солдат, чтобы преодолевать те линии обороны, которые успели создать российские войска.

Поэтому впереди — или долгие 10 лет войны, или быстрый позор в течение 24 часов. Ну или можно ждать прилета лебедей — для кого-то черных, а для кого-то белых.