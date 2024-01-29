Залужного уволили с должности главнокомандующего ВСУ - источники

Валерия Залужного уволили с должности главнокомандующего ВСУ. На этот пост назначили действующего руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщают источники "Деловой столицы".

"Валерия Залужного отправлена в отставку" , — сказал источник.

Эту информацию также подтверждают народный депутат Алексей Гончаренко, экс-гардеп Борислав Береза, а также журналисты.

По данным журналиста Романа Цымбалюка, Генеральный штаб ВСУ возглавил Кирилл Буданов.