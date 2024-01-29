Генштаб: Россияне пытались прорвать оборону на Харьковщине

В течение суток Силы обороны Украины отразили 7 попыток российских захватчиков прорвать оборону на Купянском направлении, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 29 января.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 51 боевое столкновение. Враг нанес 6 ракетных ударов зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда Донецкой и Музыковки Херсонской областей. Также противник нанес 64 авиационных удара, совершил 45 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, школа и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах н.п. Большой Бурлук и Хатное Хакровской области. Обстрелял из артиллерии и минометов около 40 населенных пунктов, в том числе Карповичи, Гремяч Черниговской области; Поповка, Степок, Грабовское Сумской области; Гурьев Казачок, Огурцово Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 7 атак у Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки, Берестового Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области и Кривошеевка Луганской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 4 атаки в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Новоегоровки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Раздолевки Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Серебрянка, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки вблизи Ивановского Донецкой области, где оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах н.п. Часов Яр, Клещиевка, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отбито 8 атак неподалеку от Новобахмутовки, Авдеевки и еще 5 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невелское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики 6 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа, Парасковеевка, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага вблизи Золотой Нивы Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака захватчиков севернее Приютного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Волшебное, Орехов, Работино Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Новокаиры, Садовое, Приднепровское Херсонской области. Также противник обстрелял из РСЗО н.п. Республиканец, Крынки, Ивановка Херсонской области.

Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринято 7 безуспешных попыток штурма позиций наших войск.

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 средствам противовоздушной обороны, 4 артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы противника.