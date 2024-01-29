Переговоры делегаций Украины и Венгрии в Ужгороде: все подробности

Сегодня, 29 января, в Ужгороде министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Переговоры были посвящены нормализации отношений между странами. Среди ключевых тем – война, вопросы нацменьшинств, вступление Украины в ЕС, а также возможность встречи Виктора Орбана и Владимира Зеленского, сообщает РБК-Украина.

Подробнее о встрече украинской и венгерской делегаций – в материале ниже.

При подготовке использовались: итоговая пресс-конференция Петера Сийярто, Дмитрия Кулебы и Андрея Ермака, заявления венгерского министра в Facebook.

Сийярто в Ужгороде

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл с визитом в Украину 29 января для переговоров с главой ОП Андреем Ермаком и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Встреча состоялась в областном центре Закарпатья – Ужгороде.

Фото: глава МЗС Венгрии прибыл в Ужгород 29 января (facebook.com/szijjarto.peter.official)

Перед официальной частью переговоров Сийярто принял участие в нескольких мероприятиях, в частности, встретился с главой Закарпатской ОВА Виктором Мыкытой, а также вместе с Андреем Ермаком и Дмитрием Кулебой почтил память павших защитников Украины в полномасштабной войне с РФ.

Фото: делегации почтили память погибших воинов (t.me/ermaka2022)

Детали переговоров

Представители двух стран общались в узком и расширенном форматах. Переговоры продолжались более 6 часов. Как отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на итоговом брифинге, разговор был "откровенным, искренним и при этом конструктивным".

Говорили о полномасштабном вторжении РФ в Украину, правах нацменьшинств, вступлении Украины в ЕС, подготовке встречи лидеров Украины и Венгрии, а также секторальном сотрудничестве в логистике, энергетике, транспортной инфраструктуре, финансовых вопросах.

Украина и Евросоюз

Дмитрий Кулеба заявил, что среди ключевых тем было вступление Украины в ЕС. При этом он отметил компромисс Венгрии на заседании Совета Европы в декабре 2023 об открытии переговоров о членстве. На встрече обсудили и другие важные решения на пути к членству.

"Исходим из того, что Украина, которая является членом Европейского союза, наиболее стратегически отвечает интересам Венгрии", – сказал глава МИД Украины.

В то же время министр иностранных дел Венгрии ушел от ответа на вопрос о членстве Украины в ЕС.

Он заявил, что в Брюсселе есть много споров по поводу того, как будет выглядеть Евросоюз в будущем.

"Эти споры и вопросы мы решаем для того, чтобы принять ответственные решения в дальнейшем", – рассказал Сийярто.

Отметим, встреча состоялась за несколько дней до саммита ЕС, где должно быть принято решение о помощи Украине на 50 млрд евро, которую ветирует Венгрия. На вопрос журналиста по этой теме Петер Сийярто заявил, что данное решение не является двусторонним и будет обсуждаться в Брюсселе.

Фото: Петер Сийярто, Андрей Ермак и Дмитрий Кулеба (t.me/ermaka2022)

Проблема нацменьшинств

В последние годы вопрос о правах венгерского нацменьшинства был предметом разногласий между странами. В Венгрии неоднократно заявляли якобы о притеснениях прав венгров, живущих на Закарпатье, из-за запрета обучения в местных школах на венгерском языке.

На переговорах этой проблеме уделили особое внимание. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что все сошлись на том, чтобы урегулировать этот вопрос с обеих сторон. К тому же в рамках будущего вступления Украины в ЕС было принято соответствующее законодательство, вернувшее систему образования нацменьшинств к ситуации 2017 года, и венгры Закарпатья положительно оценили этот шаг.

Глава украинского МИД отметил, что Венгрия передала перечень вопросов по вопросам нацменьшинств и в течение 10 дней специальная межправительственная комиссия рассмотрит этот перечень для дальнейшего урегулирования противоречий.

Со своей стороны, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт хочет возвращения для венгерского меньшинства Закарпатья прав, которые она имела до 2015 года.

"Начиная с 2015 года, принимали такие законы, которые уменьшали права венгерского нацменьшинства. В декабре парламент принял закон, который это остановил. Но у нас просьба - может, это и слишком, и вы сочтете что, я не вежлив, - но мы просим вернуть венгерскому меньшинству все те права, которые у нее было до 2015 года. Мы ничего больше не просим" , - отметил венгерский министр.

Сийярто пояснил, что венгерская сторона будет стремиться к восстановлению статуса

﻿, возможности составлять аттестат зрелости на венгерском языке и пользоваться им в сфере общественной жизни.

Напомним, в 2017 году Верховная рада приняла закон об образовании, предусматривавший, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. На двух языках могли преподаваться одна или несколько дисциплин. Однако в декабре 2023 был принят новый закон о нацменьшинствах, гарантирующий право на использование языка национального меньшинства в образовательном процессе наряду с государственным языком.

Позиция Венгрии относительно войны

На итоговом брифинге Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Мы осуждаем войну и хотим, чтобы у нас по соседству как можно скорее наступил мир", – сказал он.

По словам министра, Венгрия готова прилагать усилия, "ведь спасти жизни людей можно только во время мира". Он также заверил в дальнейшей поддержке украинских беженцев в Венгрии.

Фото: переговоры делегаций в Ужгороде (facebook.com/szijjarto.peter.official)

Кроме того, Петер Сийярто заявил, что Будапешт и дальше готов участвовать в организации мирных переговоров. Это предложение он озвучил Андрею Ермаку в первые дни после полномасштабного вторжения РФ, и оно остается открытым и сейчас.

На вопрос журналистов, рассматривали ли на переговорах вопросы безопасности, Сийярто ответил, что этой темы не затрагивались, однако подчеркнул, что Венгрия не будет оказывать Украине военную помощь, но готова продолжать гуманитарное направление поддержки.

"Я вынужден вам сказать, что в будущем мы не будем поставлять оружие, как и не поставляли до этого. Одновременно, ни разу не отказали в помощи каждому попавшему в беду гражданину Украины", - сказал он.

Глава ОП Андрей Ермак со своей стороны поблагодарил за участие представителей Венгрии в обсуждении Формулы мира и рассказал, что они присутствовали практически на всех встречах, в том числе на последней в Давосе.

Подготовка встречи Орбана и Зеленского

В Ужгороде представители обеих стран обсудили подготовку встречи Виктора Орбана и Владимира Зеленского в Украине. Накануне в разговоре с руководителем ОП Андреем Ермаком Петер Сийярто говорил, что встреча венгерского премьера с украинским президентом будет иметь смысл, "если это может принести результат".

По итогам переговоров делегаций Украины и Венгрии стало известно о достижении прогресса в вопросе организации переговоров на высоком уровне. Об этом сообщил Андрей Ермак.

"Сегодня обе стороны абсолютно ясно сказали, что есть заинтересованность в проведении встречи на уровне премьер-министра Венгрии и президента Украины, и мы сегодня сделали очень мощный шаг к этой встрече", - заявил руководитель ОП.

Он также добавил, что Украина и Венгрия заинтересованы в том, чтобы встреча двух лидеров была успешной и открыла новую страницу в отношениях стран. Впрочем, конкретные даты переговоров не обсуждались.

Напомним, в декабре 2023 премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение лидера Украины Владимира Зеленского относительно двусторонней встречи. В Офисе президента ожидают, что эти переговоры могут коснуться широкого спектра двусторонних отношений, от экономики до нацменьшинств.