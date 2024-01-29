В ОП официально заявили, что Заленский не увольнял Залужного

Президент Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии УП.

На вопрос, увольнял ли президент Залужного пресс-секретарь ответил:

"Точно нет. Президент не увольнял главкома".

Ранее анонимные Telegram-каналы, отдельные политики и СМИ начали писать о якобы увольнении Залужного.

Один из источников УП в СНБО сообщил:

"Его (Залужного - ред.) вызвали и предложили другую должность. Возможно послом куда-то пойдешь. Он отказался. Указа нет".

Часть собеседников касающихся Ставки Верховного главнокомандующего отрицает увольнение Залужного.

Источники в ОП по состоянию на 19:30 также сообщили, что это неправда.