В ОП официально заявили, что Заленский не увольнял Залужного
Президент Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии УП.
На вопрос, увольнял ли президент Залужного пресс-секретарь ответил:
"Точно нет. Президент не увольнял главкома".
Ранее анонимные Telegram-каналы, отдельные политики и СМИ начали писать о якобы увольнении Залужного.
Один из источников УП в СНБО сообщил:
"Его (Залужного - ред.) вызвали и предложили другую должность. Возможно послом куда-то пойдешь. Он отказался. Указа нет".
Часть собеседников касающихся Ставки Верховного главнокомандующего отрицает увольнение Залужного.
Источники в ОП по состоянию на 19:30 также сообщили, что это неправда.