Россияне нанесли авиаудар по Бериславу: обвалилась часть многоэтажки

Российская армия сегодня, 29 января, нанесла авиаудар по Бериславу в Херсонской области. Из-за этого пострадала многоэтажка, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Оккупанты ударили по Бериславу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что управляемая авиабомба попала вблизи многоэтажки.

"По предварительной информации - без жертв", - добавили в ОВА.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Вчера сообщалось, что российские оккупанты сбросили взрывчатку на гражданского мужчину в Бериславе.

До этого российские террористы с утра атаковали дронами Берислав. В результате удара погиб гражданский.