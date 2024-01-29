Нидерланды объявили о выделении новой военной помощи для Украины

Глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен 29 января по итогам заседания в формате "Рамштайн" объявила о выделении 122 миллионов евро на военную помощь Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило нидерландское правительство.

В рамках нового пакета помощи Нидерландов большинство средств – 87 миллионов евро – направят на закупку 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины. Они дополнят уже выделенные страной 130 миллионов евро для фонда во главе с Германией.

Еще 25 миллионов евро передадут Международному фонду по вопросам Украины, который возглавляет Великобритания и из которого финансируется совместная закупка военного оборудования непосредственно у производителей – в частности систем противовоздушной обороны, боеприпасов и запчастей.

Остальные 10 миллионов евро Нидерланды выделяют на усиление киберзащиты в Украине в рамках IТ-коалиции, к которой присоединились после последнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

"Очень важно поддерживать Украину не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Особенно сейчас важно показать, что мы помогаем Украине", – прокомментировала Кайса Оллонгрен.

Напомним, нидерландское правительство на 2024 год заложило для Украины 2 миллиарда евро военной поддержки, 295 миллионов евро в качестве взноса в Европейский фонд мира, 89 миллионов евро на правосудие и три миллиона евро на невоенную киберподдержку.

Первый транш в рамках пакета в размере 102 миллиона евро Нидерланды выделили еще в декабре.