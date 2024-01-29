Россия обстреляла села на границе Сумской области: есть погибшие и раненые

Российские военные в понедельник, 29 января, массово обстреляли приграничные населенные пункты в Сумской области. В результате зафиксировано разрушение домов, а также погибшие, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

По данным ОВА, россияне с помощью дронов сбросили взрывные устройства на Юнаковскую громаду. В результате этого погиб 1 гражданский человек.

Известно, что в результате обстрела погиб мужчина, которому в конце февраля исполнилось бы 37.

Также общину обстреляли из минометов и артиллерии.

Кроме этого днем из минометов была обстреляна Зноб-Новгородская громада. В результате этого погибли три человека, и еще один был ранен.

Россияне убивают жителей Сумской области

На днях российская разведывательно-диверсионная группа проникла в Сумскую область. ДРГ расстреляла двух человек.

Также российские оккупанты обстреляли село Степок в Сумской области. Из-за вражеской атаки погиб последний житель населенного пункта.