Минобороны: Украина планирует производить вооружение совместно с Бельгией

Украина и Бельгия подписали меморандум о взаимопонимании развития двусторонних отношений, в частности в сфере оборонного производства, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Документ подписали представители Министерства обороны Бельгии, Министерства обороны Украины и Министерства по стратегическим отраслям промышленности Украины.

"Это очень важно в контексте вопроса развития отечественного ОПК, создания совместных предприятий с партнерами, локализации оборонного производства в Украине. Это один из наших приоритетов" , — сказал заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

По его словам, Меморандум определяет намерения внедрять общие проекты, направленные на рост потенциала и объемов производства украинской оборонной промышленности. Речь идет о планах совместного производства определенных типов и видов вооружений, организации ремонта, подготовки специалистов и технического персонала.

Также предполагается реализация других мер, направленных на развитие в Украине современной оборонной индустрии.

"Украина очень заинтересована в создании совместных предприятий, которые будут функционировать по международным стандартам. Уверен в нашем дальнейшем плодотворном и взаимовыгодном сотрудничестве" , – подчеркнул Гаврилюк.

Как сообщалось, Франция настроена совместно усиливать возможности Киева в производстве систем вооружения на украинской территории и готова помогать в этой сфере.