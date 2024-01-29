Минобороны: Украина планирует производить вооружение совместно с Бельгией
Украина и Бельгия подписали меморандум о взаимопонимании развития двусторонних отношений, в частности в сфере оборонного производства, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Документ подписали представители Министерства обороны Бельгии, Министерства обороны Украины и Министерства по стратегическим отраслям промышленности Украины.
"Это очень важно в контексте вопроса развития отечественного ОПК, создания совместных предприятий с партнерами, локализации оборонного производства в Украине. Это один из наших приоритетов", — сказал заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.
По его словам, Меморандум определяет намерения внедрять общие проекты, направленные на рост потенциала и объемов производства украинской оборонной промышленности. Речь идет о планах совместного производства определенных типов и видов вооружений, организации ремонта, подготовки специалистов и технического персонала.
Также предполагается реализация других мер, направленных на развитие в Украине современной оборонной индустрии.
"Украина очень заинтересована в создании совместных предприятий, которые будут функционировать по международным стандартам. Уверен в нашем дальнейшем плодотворном и взаимовыгодном сотрудничестве", – подчеркнул Гаврилюк.
Как сообщалось, Франция настроена совместно усиливать возможности Киева в производстве систем вооружения на украинской территории и готова помогать в этой сфере.