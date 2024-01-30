В России выключали 4G, чтобы настроить работу ПВО – росСМИ

Россия, возможно, переоснащает свой зонт противовоздушной обороны в глубоких тылах: в нескольких областях заблокировали мобильный интернет, сообщает Украинская правда.

29 января российское издание "Коммерсант" сообщило, что Министерство цифрового развития России обязало российские власти в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях заблокировать интернет-связь 4G (LTE) до 30 января, чтобы российские чиновники могли "настроить" систему борьбы с беспилотниками и ПВО.

Ранее Ленинградская, Новгородская и Псковская области объявили о сбоях в работе интернета 4G (LTE) с 25 по 30 января в связи с техническими настройками "радиочастотного спектра". Работы были "запланированы на федеральном уровне".

"Коммерсант" заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы и мобильные интернет-провайдеры работают на частотах, разрешенных российской Государственной комиссией по радиочастотам, а источник издания заявил, что неизбирательное использование РЭБ может создавать помехи для передачи мобильных данных.

ISW отмечает, что непонятно, какое влияние могут оказать операции в интернете на переориентацию систем РЭБ или развертывание новых возможностей и наоборот. Также возможно, что российские войска могут испытывать новые возможности РЭБ и заранее отключить интернет-услуги во избежание внезапных сбоев.

Военные аналитики полагают, что российские официальные лица также могут ограничивать доступ в интернет, чтобы скрыть перемещение обычных систем противовоздушной обороны в России.

Удары беспилотников в Ленинградской области 18 и 21 января свидетельствуют о том, что российское ПВО на северо-западе России может быть неправильно развернуто и не защищает от беспилотников, запущенных из Украины.

В то же время источник "Коммерсанта" заявил, что временные сбои интернета могут быть связаны с безопасностью поездки президента России Владимира Путина в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.