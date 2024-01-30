Курс валют НБУ на 30 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 30 января 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 29 января, вырос до уровня 37.89 за 1 доллар.
Курс евро понизился до уровня 41.00 за 1 евро.
Рубль подорожал на 2 коп до 4.22 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов вырос на 1 коп до 48.11 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 43.88 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 9.39 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.886200
|EUR
|Евро
|41.004200
|RUB
|Рубль
|0.422420
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.106000
|CHF
|Швейцарский франк
|43.880200
|PLN
|Польский злотый
|9.389200