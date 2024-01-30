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Курс валют НБУ на 30 января

Курс валют НБУ на 30 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 30 января 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 29 января, вырос до уровня 37.89 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 41.00 за 1 евро.

Рубль подорожал на 2 коп до 4.22 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос на 1 коп до 48.11 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 43.88 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 9.39 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 37.886200 +0.105
EUR Евро 41.004200 --0.053
RUB Рубль 0.422420 +0.002
GBP Фунт стерлингов 48.106000 +0.013
CHF Швейцарский франк 43.880200 +0.172
PLN Польский злотый 9.389200 +0.012

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