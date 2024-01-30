Курс валют НБУ на 30 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 30 января 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 29 января, вырос до уровня 37.89 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 41.00 за 1 евро.

Рубль подорожал на 2 коп до 4.22 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос на 1 коп до 48.11 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 43.88 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 9.39 за 1 польский злотый.