В России заявили, что сбили 21 украинский беспилотник

В ночь на 30 января противовоздушная оборона россиян уничтожила и перехватила 21 БПЛА.﻿﻿ Об этом заявили Минобороны РФ, сообщает Украинская правда.

Беспилотники были перехвачены над оккупированным Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями России.

Отметим, 30 января губернатор Брянской области России Александр Богомаз сообщил, что в области сбили беспилотник. Также оккупационный "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил утром 30 января, что в Крыму работала ПВО.