Ночью оккупанты запустили по Украине 35 "Шахедов": сколько сбила ПВО

В ночь на 30 января российские оккупанты ударили по Украине 35 ударными беспилотниками типа "Shahed-136/131". Силы ПВО сбили 15 "Шахедов".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Беспилотники запускали по трем направлениям: Приморско-Ахтарск, Курск (РФ) и Чауда (Крым). Также атаковали двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донетчине.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 15 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей" , - говорится в сообщении.

Воздушные силы отмечают, что часть "Шахедов" россияне направили по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты у линии фронта и государственной границы с Россией.

К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.