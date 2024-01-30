За сутки на фронте 70 столкновений, больше всего под Авдеевкой – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупантами. Больше всего атак на Авдеевском направлении – 24.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 30 января.

Враг нанес 10 ракетных ударов зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Лысовки Донецкой и Музыковки Херсонской областей. Также противник нанес 114 авиационных ударов, совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили: Середина-Буда Сумской области; Большой Бурлук, Домашнее, Петропавловка, Песчаное, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Новоегоровка, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Северск, Раздолевка, Часов Яр, Клещеевка, Нью-Йорк, Новобахмутовка, Очеретино, Орловка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Дорожное, Берислав, Казацкое Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении отражены 7 атак врага возле Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 4 атаки оккупантов в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника вблизи Богдановки и Ивановского Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 8 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отбиты 2 атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили 2 атаки противника западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных штурмовых действий.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 2 зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 средствам противовоздушной обороны, 4 артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы противника.