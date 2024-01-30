ISW: РФ использует европейских националистов против Украины
Россия разжигает и использует неоимпериалистические и националистические настроения в Европе, чтобы вбить клин между Украиной и ее западными соседями. Об этом говорится в отчете Институт изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Аналитики института напоминают, что правый венгерский политик и лидер партии "Наша Родина" Ласло Торочкай 27 января заявил, что Венгрия должна претендовать на Закарпатскую область Украины в случае поражения Украины в войне.
В то же время румынский правый политик и лидер партии "Союз румынов" Клаудиу Тырзиу 29 января подчеркнул, что Румынии необходимо "реинтегрировать" соседние с Румынией территории Украины, где проживало румынское население, чтобы сохранить суверенитет.
Эксперты считают, что российские источники ужесточили заявления Торочкая и Тарзиу и подчеркнули эти ультранационалистические претензии Румынии и Венгрии на украинскую территорию. Ранее до полномасштабного вторжения Россия предлагала идею "распределения Украины" между Россией и Западом.
Президент России Владимир Путин и другие высокопоставленные российские чиновники возобновили этот нарратив в декабре 2023 года, заявив, что у Украины есть исторические "территориальные споры" с Польшей, Румынией и Венгрией, но она может сохранить свой "суверенитет", если вся страна будет состоять из границ Львовской области .
Военные аналитики считают, что российская ультранационалистическая концепция "Русского мира", похоже, приобрела популярность среди националистических европейских фракций и их собственных националистических идеологий.
Актеры российского информационного пространства, вероятно, стремятся использовать эту идеологическую склонность, чтобы вбить клин между Украиной и ее европейскими соседями.
Ключевые выводы ISW за 29 января:
- Министерство обороны Украины опровергло слухи о якобы отставке или увольнении главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного 29 января.
- Россия, возможно, переоснащает аспекты своего зонта противовоздушной обороны в глубоких тылах на фоне ударов украинских беспилотников в России.
- Похоже, что Россия разжигает и использует неоимпериалистические и националистические настроения в Европе, чтобы вбить клин между Украиной и ее западными соседями.
- Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко 29 января подписали ряд экономических и технологических соглашений, способствующих усилиям Кремля по дальнейшей интеграции Беларуси в структуру Союзного государства.
- Российские войска продвинулись вблизи Кременной и Авдеевки и в районе границ Донецкой и Запорожской областей.