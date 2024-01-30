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Россия потеряла в Украине еще почти 1000 военных и самолет – Генштаб

Россия потеряла в Украине еще почти 1000 военных и самолет – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки РФ потеряла в войне против Украины около 960 своих военных, самолет, 10 танков, 31 артиллерийскую систему, 35 беспилотников и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 384140 (+960) человек,
  • танков ‒ 6300 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 11725 (+29) ед,
  • артиллерийских систем – 9144 (+31) ед,
  • РСЗО – 972 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 663 (+3) ед,
  • самолетов – 332 (+1) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7084 (+35),
  • крылатые ракеты ‒ 1846 (+0),
  • корабли /катера ‒ 23 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12191 (+42) ед,
  • специальная техника – 1448 (+5).

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