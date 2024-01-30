Россия потеряла в Украине еще почти 1000 военных и самолет – Генштаб

За минувшие сутки РФ потеряла в войне против Украины около 960 своих военных, самолет, 10 танков, 31 артиллерийскую систему, 35 беспилотников и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.01.24 ориентировочно составили: