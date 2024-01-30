Россия потеряла в Украине еще почти 1000 военных и самолет – Генштаб
За минувшие сутки РФ потеряла в войне против Украины около 960 своих военных, самолет, 10 танков, 31 артиллерийскую систему, 35 беспилотников и другую военную технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 384140 (+960) человек,
- танков ‒ 6300 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 11725 (+29) ед,
- артиллерийских систем – 9144 (+31) ед,
- РСЗО – 972 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 663 (+3) ед,
- самолетов – 332 (+1) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7084 (+35),
- крылатые ракеты ‒ 1846 (+0),
- корабли /катера ‒ 23 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 12191 (+42) ед,
- специальная техника – 1448 (+5).