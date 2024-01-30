Банки ожидают снижения ставок по депозитам населения – НБУ

В январе - марте 2024 года большинство украинских банков ожидают снижения стоимости всех депозитов. Удешевление средств корпораций ожидают 69% респондентов, а средств населения - 50%.﻿ Об этом говорится в опросе о банковском фондировании НБУ (I квартал 2024 года), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Средняя стоимость фондирования в целом по оценкам банков снижается два квартала подряд. Около двух третей респондентов сообщили, что стоимость средств бизнеса уменьшилась. В то же время, цена депозитов населения и оптовых привлечений заметно не изменилась в течение IV квартала.

Банки сообщили, что объемы обязательств за IV квартал в целом выросли. Большинство финучреждений наблюдало рост объемов средств как домохозяйств, так и корпораций.

По данным опроса, в I квартале 2024 года банки в целом не ожидают изменений объема средств клиентов.

Текущий Опрос о банковском фондировании проводился с 15 декабря 2023 года по 12 января 2024 года среди менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Ответы дали 26 финансовых учреждений, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.

В декабре 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,7% годовых. Год назад они были на уровне 8,2%. Ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли с 0,7% до 1,0%.

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, ставки по банковским кредитам в Украине в 2024 году могут снизиться после снижения учетной ставки НБУ в декабре 2023 года. В то же время ставки по депозитам, скорее всего, существенно не изменятся.