Глава Пентагона и генсек НАТО обсудили производство оружия для Украины

Министр обороны США Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретились в Пентагоне, где обсудили поддержку ряда вопросов, в частности поддержку Украины, сообщает Европейская правда.

"Каждый из них отметил критическую важность быстрого наращивания оборонного производства для продолжения поддержки Украины, пополнения запасов боеприпасов и оборудования НАТО, а также выполнения растущих требований оборонных планов, принятых на Вильнюсском саммите Альянса" , – говорится в сообщении Пентагона.

Относительно Украины оба лидера подчеркнули важность сохранения единства НАТО и обсудили текущую поддержку со стороны Альянса, отмечают в пресс-релизе Пентагона.

Как говорится в сообщении, Столтенберг и Остин обсудили усиление средств сдерживания и обороны НАТО, а также проанализировали прогресс в выполнении решений, принятых на Вильнюсском саммите 2023 года.

"Они также обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, в частности выразив возмущение и скорбь по поводу гибели и ранения американских военнослужащих в Иордании" , – указывает Пентагон.

Кроме того, стороны подтвердили свою поддержку заявки Швеции на вступление в Альянс и выразили надежду, что Венгрия завершит процесс ратификации.