Гуменюк: Оккупанты усилили применение дронов на юге

Ситуация на юге Украины остается напряженной. Кроме бомбардировок, враг активно применяет FPV-дроны и БПЛА других модификаций против Сил обороны и гражданских.﻿ Об этом заявила руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Ситуация остается напряженной. Враг не прекращает свои активности, изыскивает те средства и возможности, которые может применить максимально эффективно. Пытается давить с помощью дроновых атак, как ночного применения "Шахедов", так и в течение всех боевых суток, с мощным использованием по количеству увеличено FPV-дронов, дронов других модификация, с которых сбрасывают осколочные боеприпасы" , - рассказала Гуменюк.

Как рассказала руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг", россияне прицельно атакуют гражданское население, сбрасывая осколочные боеприпасы во дворы людям.

В частности продолжаются артиллерийские обстрелы, в том же числе и Херсона, который обстреливается террористами регулярно.

"Пытается наносить удары по жилым кварталам, в направлении объектов критической инфраструктуры, чтобы усложнить жизнь жителей левобережья. Также применяет и управляемые авиабомбы, Бериславский район снова пострадал от бомбардировки. Там где в населенных пунктах почти все дома разрушены и имеют существенные повреждения" , - добавила Гуменюк.

По словам Гуменюк, россияне продолжают давление на правый берег Украины с целью подготовки левого берега к предстоящим "выборам" и напоминания гражданским о том, что "мы можем вернуться".