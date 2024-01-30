Оккупанты обстреляли подстанцию в Днепропетровской области - Минэнерго
Российские войска обстреляли подстанцию в Днепропетровской области. В настоящее время дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины не наблюдается. Об этом заявили в министерстве энергетики, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.
Как отмечают в Минэнерго, потребности потребителей покрывают собственная генерация и коммерческий импорт.
"После краткосрочного аварийного ремонта в резерв выведен корпус ТЭС, всего в резерве пять блоков теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости. Система сбалансирована", - говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что важно уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00).
"Ситуация контролируемая. Графики отключений не применяются", - информируют в Минэнерго.
В то же время в пресс-службе министерства сообщили, что в результате вражеских обстрелов возник пожар на подстанции НЭК "Укрэнерго" в Днепропетровской области.
"Обесточено местное предприятие (нарушен технологический процесс)", - отмечается в сообщении.
Также в результате обстрела повреждены сети в Семеновской общине Черниговской области, без напряжения остались более 800 потребителей в шести населенных пунктах.
Из-за боевых действий в Константиновке обесточено оборудование оператора системы распределения, отключилась подстанция и бытовые потребители.
Отмечается, что на текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 4743 МВт*ч. Экспорт не предполагается.