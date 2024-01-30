Оккупанты обстреляли подстанцию в Днепропетровской области - Минэнерго

Российские войска обстреляли подстанцию в Днепропетровской области. В настоящее время дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины не наблюдается.﻿ Об этом заявили в министерстве энергетики, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Как отмечают в Минэнерго, потребности потребителей покрывают собственная генерация и коммерческий импорт.

"После краткосрочного аварийного ремонта в резерв выведен корпус ТЭС, всего в резерве пять блоков теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости. Система сбалансирована" , - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что важно уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00).

"Ситуация контролируемая. Графики отключений не применяются" , - информируют в Минэнерго.

В то же время в пресс-службе министерства сообщили, что в результате вражеских обстрелов возник пожар на подстанции НЭК "Укрэнерго" в Днепропетровской области.

"Обесточено местное предприятие (нарушен технологический процесс)" , - отмечается в сообщении.

Также в результате обстрела повреждены сети в Семеновской общине Черниговской области, без напряжения остались более 800 потребителей в шести населенных пунктах.

Из-за боевых действий в Константиновке обесточено оборудование оператора системы распределения, отключилась подстанция и бытовые потребители.

Отмечается, что на текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 4743 МВт*ч. Экспорт не предполагается.