Столтенберг встретится с конгрессменами США: обсудят поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с конгрессменами Соединенных Штатов для обсуждения поддержки Украины. Об этом он сказал в понедельник во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Европейская правда.

"Завтра я встречусь с членами Конгресса. И конечно, я с нетерпением жду возможности обсудить с ними многие вопросы, среди которых и Украина" , – заявил генсек.

По его словам, он уверен, что все члены НАТО, в частности Соединенные Штаты, будут продолжать оказывать поддержку Украине, поскольку это в интересах безопасности Альянса.

"Победа Путина будет трагедией для украинцев, но это также сделает мир более опасным, а всех нас – более незащищенными. Это поощрит других авторитарных лидеров – не только (президента РФ) Путина, но и КНДР, Иран и Китай – к применению силы. Сегодня это Украина, завтра это может быть Тайвань" , – отметил Столтенберг.

Он отметил, что в интересах стран НАТО обеспечить победу Украины как суверенного, независимого государства, а помощь оружием позволила Киеву иметь большие достижения, нанеся большие потери российским вооруженным силам и оттеснив черноморский флот РФ на восток, и теперь Украина может экспортировать зерно и другие товары морем.

"Мы не должны недооценивать те достижения, которых украинцы уже достигли. И если мы хотим закончить эту войну, то единственный способ закончить ее – убедить Путина, что он не победит на поле боя, и единственный способ достичь этого – предоставить Украине оружие от Соединенных Штатов и других союзников и партнеров" , – резюмировал Столтенберг.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ситуация с прекращением поставок американской помощи Украине определенным образом повлияла на поле боя.