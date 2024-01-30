ЕС не приостановил финансирование агентства ООН, несмотря на подозрения в связях с ХАМАСом

Евросоюз не приостановил финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) несмотря на то, что нескольких его сотрудников заподозрили в причастности к нападению ХАМАС на Израиль, сообщает Европейская правда.

Соответствующее заявление обнародовало внешнеполитическое ведомство Евросоюза по итогам разговора топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

"Текущие обязательства ЕС по финансированию были выполнены, и финансирование не приостановили. ЕС определит будущие решения по финансированию в свете результатов расследования" , – говорится в пресс-релизе.

Боррель приветствовал "быстрые и решительные" меры, принятые UNRWA в связи с обвинениями в причастности персонала агентства к нападениям ХАМАС на Израиль 7 октября.

Он подчеркнул, что если расследование подтвердит обвинения, виновные должны быть привлечены к ответственности, а внутренний контроль должен быть соответствующим образом усилен.

В то же время топ-дипломат Евросоюза подтвердил генсеку ООН, что ЕС будет продолжать оказывать необходимую помощь палестинцам в Газе, как один из крупнейших доноров помощи, а также через партнерские организации.

В отдельном заявлении Еврокомиссия отметила, что пока не предусматривает дополнительного финансирования UNRWA до конца февраля, а также будет определять будущие решения по финансированию в свете результатов расследования, объявленных ООН, и мер, которые она будет принимать.

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам было основано в 1949 году и действует в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, а также в Иордании, Ливане и Сирии. После октября 2023-го UNRWA предоставило свои объекты по всей Газе для гражданских, которые бежали от наступления израильских сил.

Ранее о решении приостановить финансирование агентства объявили США, Великобритания, Канада, Австралия, Финляндия и Италия. Поводом для этого шага стали предоставленные Израилем доказательства, что 12 сотрудников UNRWA могли быть причастны к атаке ХАМАС на Израиль.

Также о приостановлении финансирования UNRWA объявили Германия, Швейцария и Нидерланды. Кроме того, финансирование приостановила Эстония.