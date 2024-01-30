В Киеве построят новый участок тоннеля между "Демеевской" и "Лыбедской"

Между станциями киевского метро "Лыбедская" и "Демеевская" будут строить новый участок тоннеля на замену аварийному.﻿ Об этом заявил CEO холдинга MS Capital, в который входит компания Autostrada, которая проводит эти работы, Максим Шкиль, сообщает Экономическая правда.

Для работы компания привлекла более 500 специалистов по подземному строительству. Сейчас проект восстановления тоннеля разрабатывают 3 группы проектировщиков. Все эти специалисты имеют многолетний опыт в строительстве метро.

Движение поездов на участке между этими станциями было прекращено в начале декабря из-за подтопления и возникновения трещин на блоках оправы тоннеля.

"Нарушилась геометрия сооружения, появился риск обвала. Поэтому после проведения необходимых обследований и исследований было решено демонтировать аварийный участок тоннеля (длина которого составляет около 27 м) и построить на этом месте новый - монолитный, открытым способом прямоугольного сечения" , - отметил он.

В декабре специалисты стабилизировали существующую конструкцию тоннеля изнутри с помощью специальных металлических лесов (которые выдерживают нагрузку до 15 т/м кв), чтобы тоннель больше не давал просадки.

Ранее сообщалось, что причиной деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская"-"Лыбедская" стало некачественное проектирование и строительство участка.