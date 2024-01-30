Боррель о войне РФ с Украиной: Мы не видим света в конце тоннеля

Несмотря на существенные санкции Европейского союза против России, значительно ослабившие ее военную машину, война против Украины продолжается. Интенсивность боевых действий на фронте растет. Об этом заявила высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на транспортном инвестиционном форуме ЕС - Центральная Азия, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По его словам, война России против Украины стала ярким упоминанием о критической важности совместной защиты основных принципов ООН. Это самый лучший способ обеспечить мир и безопасность в мире.

"Суверенитет и независимость, территориальная целостность любой страны должны быть неоспоримыми. И мы должны избегать возвращения в мир, где "сила имеет право" и где могущественные страны могут изменять границы в одностороннем порядке" , - отметил Боррель.

Он подчеркнул, что для защиты этих принципов ЕС ввел существенные санкции против России, значительно ослабившие ее военную машину.

"Но все равно они там, а война продолжается. И если можно так сказать, интенсивность боевых действий растет, и мы не видим света в конце тоннеля" , - добавил высокий представитель ЕС.

Боррель отметил, что для того, чтобы антироссийские санкции были эффективными, нужно полное сотрудничество партнеров.