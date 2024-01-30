Индекс восприятия коррупции: Украина улучшила результаты за год

Украина прибавила 3 балла в Индексе восприятия коррупции – это один из лучших результатов за прошлый год в мире, сообщает Украинская правда.

"36 баллов из 100 возможных получила Украина в Индексе восприятия коррупции за 2023 год, и теперь наша страна занимает 104 место среди 180 стран.

Рост Украины на 3 балла - один из лучших результатов за прошлый год в мире. Также Украина стала одной из 17 стран в нынешнем СРІ, продемонстрировавших свой лучший показатель за все время. [...] Со времен Революции Достоинства и началом большого реформирования за 10 лет Украина добавила в целом 11 баллов" , – говорится в сообщении Transparency International Україна.

Ключевым показателем Индекса является количество баллов, а не место в рейтинге. Минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует. Индекс оценивает коррупцию только в государственном секторе.

Результаты других стран-кандидаток в ЕС такие: Грузия потеряла 3 балла (53 балла, 49 место), Черногория добавила 1 балл (46 баллов, 63 место), Молдова добавила 3 балла (42 балла, 76 место), Северная Македония добавила 2 балла (42 балла, 76 место), Албания добавила 1 балл (37 баллов, 98 место), показатели Сербии за год не изменились (36 баллов, 104 место), Босния и Герцеговина добавила 1 балл (35 баллов, 108 место).

Меньше всех стран-кандидаток в этом году набрала Турция - в ее активе стало меньше на 2 балла (34 балла, 115 место), и она же стала последней среди всех претендентов на свое место в ЕС.

Как и Украина, 36 баллов имеют Алжир, Бразилия и Сербия. 37 баллов имеют Албания, Аргентина, Беларусь, Гамбия, Эфиопия и Замбия - все они имеют по 37 баллов. А 35 - Босния и Герцеговина, Доминиканская Республика, Египет, Непал, Панама, Сьерра-Леоне и Таиланд.

Среди соседей Украина еще больше опережает Россию - страна-агрессор потеряла 2 балла и с 26 баллами занимает 141 место в списке. Продолжают снижаться баллы Беларуси - она в этом году тоже потеряла 2 балла и занимает 98 место. В организации отмечают, что в Беларуси продолжается тенденция к проседанию.

Среди западных соседей показатель Румынии остался без изменений (46 баллов, 63 место), тогда как Польша потеряла еще 1 балл, но осталась одной из лидеров по показателям СРІ среди близких к Украине стран - с 54 баллами она занимает 47 место. Однако теперь Польша делит эту строчку со Словакией - за год эта страна добавила 1 пункт и тоже набрала 54 балла. Баллы Венгрии не изменились (76 место с 42 баллами).

Лидеры и аутсайдеры Индекса восприятия коррупции почти не изменились. Возглавляет список Дания с 90 баллами. Далее следуют Финляндия, которая набрала 87 баллов, Новая Зеландия с 85 баллами и Норвегия с 84 баллами.

Аутсайдеры рейтинга тоже остались неизменными. Сомали потеряло 1 пункт и с 11 баллами занимает последнее 180 место. А к Южному Судану и Сирии, которые набрали по 13 баллов и занимают 177 строчку, Венесуэла добавилась с такими же показателями.

Что повлияло на поднятие Украины в рейтинге:

Завершились конкурсы по избранию руководителей НАБУ и АРМА. Продолжается конкурс по отбору Председателя НАПК.

Обновлены Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей, запущен процесс отбора новых пяти судей Конституционного Суда Украины.

Открыта большая часть данных, которые должны быть публичными по законодательству.

Публичные закупки в основном проводят в Prozorro. Однако эффективный контроль за ними все еще остается главной целью.

TIU также отмечает, что в 2023 году НАБУ и САП вручили ряд громких подозрений, в частности экс-главе Верховного суда Всеволоду Князеву, экс-главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко, судьям Киевского апелляционного суда Вячеславу Дзюбину, Юрию Сливе, Игорю Паленику, Виктору Глиняному, в. и.о. Министра общин, территорий и инфраструктуры Василию Лозинскому, нардепам Сергею Лабазюку и Андрею Одарченко.

Среди громких приговоров 2023 года: экс-судье Чаусу (10 лет с конфискацией имущества), экс-прокурору Дмитрию Сусу (9 лет тюрьмы, АП ВАКС уменьшила срок до 7 лет).

Немало вопросов, как добавляет ТIU, вызвали приговоры по делу аэропорта "Борисполь", в отношении экс-мэра Полтавы Александра Мамая (пошел на сделку со следствием, перечислил на ВСУ 2 млн грн) и экс-министра экологии Николая Злочевского (пошел на сделку со следствием, перечислил на ВСУ 660 млн грн и получил штраф 68 тыс. грн).

Вместе с тем исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик отметил, что в этом году Украина доросла до показателей стран-кандидаток в ЕС.