Молдова не будет открывать участки в Приднестровье на выборах Путина – МИД

Власти Молдовы не намерены открывать избирательные участки на президентских выборах РФ на территории Приднестровского региона. Об этом в эфире Radio Moldova заявил новый министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, сообщает Европейская правда.

Соответствующее заявление министр сделал, комментируя вопрос открытия участков для голосования на российских выборах на территории Молдовы.

"Это тема, которая сейчас обсуждается. Как только мы примем решение, оно будет объявлено. Это решение требует консультаций, чтобы оно было лучшим. Вопрос открытия избирательных участков возникал и на других выборах, в частности, с открытием избирательных участков в Приднестровском регионе, что является неприемлемым" , – сказал Попшой.

По его словам, согласно Венской конвенции, Молдова не может запретить голосование на территории посольства РФ. Другие попытки открыть избирательные участки требуют обсуждения.

"Открытие избирательных участков в Приднестровском регионе является неприемлемым. К сожалению, такое случалось в прошлом, но без согласия конституционных властей Республики Молдова не может быть открыт ни один избирательный участок, кроме того, что находится в посольстве, но и на это, очевидно, должно быть формальное согласие" , – пояснил он.

Министр подчеркнул, что если РФ откроет свои участки в Приднестровье, у молдавских властей должен быть план реагирования.

Россия направила запрос в Республику Молдова с просьбой открыть избирательные участки для проведения выборов президента Путина, запланированных на 15-17 марта 2024 года.

В предыдущие годы Россия всегда открывала избирательные участки в Приднестровском регионе, где, по официальным данным, проживает около 200 тысяч российских граждан

На последних выборах в Госдуму, которые состоялись 17-19 сентября 2021 года, в Молдове было открыто 30 избирательных участков, 27 из которых – в Приднестровье. Власти в Кишиневе не давали согласия на их открытие.