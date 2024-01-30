В Нидерландах предлагают возвращать украинцев в "безопасные" области

Украинских беженцев в Нидерландах предлагают возвращать в относительно безопасные регионы Украины. Такое предложение озвучили депутаты парламента. По словам политиков, беженцы могли бы вернуться на запад Украины, пишет Ольга Маджумдар, РБК-Украина.

Дискуссию о возвращении украинцев домой инициировали депутаты парламента от одной из крупнейших партий BBB (Фермерско-гражданское движение). Предложение озвучили во время дебатов по поводу правительственного бюджета для решения проблем беженцев. В Нидерландах защитой пользуется около 100 тысяч украинских беженцев.

"Мы не можем принять всех. Запад Украины кажется мне относительно стабильным. Можно ли там безопасно размещать украинцев?", – спросила депутат от BBB Мона Кейзер у госсекретаря по убежищу и миграции Нидерландов Эрика ван дер Бурга.

В то же время, чиновник ответил, что политика предоставления убежища действительно различает, какие регионы в стране безопасны, а какие опасны.

"Но для украинцев действует не политика убежища, а европейская директива о временной защите. Сейчас каждый человек из Украины получает убежище" , – отметил чиновник.

В то же время парламентарии от GroenLinks/PvdA подвергли критике предложение коллеги из партии BBB. Они напомнили, что ракетные обстрелы происходят и на западе Украины.

Мона Кейзер также предложила, чтобы граждане Украины, нашедшие работу в Нидерландах, оплачивали аренду жилья и медицинское обслуживание. Украинских беженцев сейчас бесплатно размещают в муниципальных пунктах приема. Они также получают пособие на проживание в размере от 340 до 380 евро в месяц. Депутат также хочет изучить вопрос, можно ли связать прожиточный минимум, который получают украинцы, с обязанностью подаваться на работу.

Между тем, по данным национального статистического агентства CBS, почти половина украинских беженцев в Нидерландах работают. Многие украинцы работают в сфере торговли, транспорта и общественного питания.