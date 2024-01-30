В Германии коалиция давит на Шольца для передачи Taurus Украине

Политики из правительственной коалиции Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца о необходимости поставки Украине крылатых ракет Taurus, сообщает Европейская правда.

В интервью Süddeutsche Zeitung вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт от партии "Зеленые" заявила, что Берлин должен быстро поставить Киеву крылатые ракеты.

"Мы пообещали, что предоставим все, что можем и что нужно Украине. Taurus – это то, что мы имеем, и то, что сейчас нужно Украине" , – отметила она.

Лидер "Свободных демократов" в парламенте Кристиан Дюрр сказал тому же изданию, что поддержка Киева ракетами "была бы разумной и правильной".

"Мы всегда должны помнить, что Украина защищает не только себя в борьбе с Путиным, но и демократические ценности и убеждения, которые мы разделяем" , – отметил он.

Ранее пресс-секретарь по вопросам оборонной политики парламентской фракции "Зеленых" в немецком Бундестаге Сара Нанни поддержала возможность обмена ракетами с Великобританией для передачи Украине Storm Shadow.

Немецкая газета Handelsblatt ранее сообщила, что Великобритания предложила поставить Украине больше своих крылатых ракет Storm Shadow в обмен на Taurus от Германии.

Согласно идее, Великобритания или Франция могли бы получить Taurus со складов Вооруженных сил Германии. Зато Париж и Лондон могли бы передать в Украину больше своих крылатых ракет, которые они уже поставляют.

Издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что Германия рассматривает свое участие в поставках крылатых ракет в Украину, если состоится обмен ракетами с союзниками по НАТО.