Польша добилась уступок от ЕС в беспошлинной торговле с Украиной – RMF FM

Европейский Союз продлит беспошлинный режим для экспорта из Украины до середины 2025 года, но с изменениями, выгодными для Польши. Об этом стало известно польской радиостанции RMF FM, сообщает Лига.Бизнес.

По его информации, в понедельник в Брюсселе утвердили проект соглашения, который будет вынесен на рассмотрение Еврокомиссии в среду, 31 января.

В проекте нового соглашения предполагается возвращение квот на импорт в ЕС украинского сахара, мяса птицы и яиц, чего нет в действующем соглашении. Ранее к введению ограничений на эти украинские продукты призвали еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский и министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, а против этого выступал еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

Польский еврокомиссар также попытается добиться более выгодного для Польши базового периода для расчета квот. Он хочет, чтобы в расчетах учитывали среднее значение за последние три года, хотя сейчас "на столе" предложение учитывать только последний год – с середины 2022 года по середину 2023 года.

Проект соглашения также предусматривает два защитных механизма: один – обычный, а другой – в случае непредсказуемых рыночных колебаний. Аварийный механизм может быть инициирован даже одной страной, а решение об остановке чрезмерного импорта будет приниматься быстрее, потому что за это будет отвечать Еврокомиссия и ей не потребуется согласие со стороны всех стран Евросоюза.