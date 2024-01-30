В Беларусь самолетом доставляли военные грузы из Китая – наблюдатели

В начале января Китай совершил четыре рейса транспортного самолета Boeing 747-4FTF в Беларусь, вероятно, с военным грузом. Об этом сообщили в беларуском OSINT-сообществе "Беларускі гаюн", сообщает Лига.net.

По данным сообщества, в начале января была зафиксирована нетипичная активность китайской грузовой авиакомпании Air China Cargo в национальном беларуском аэропорту "Минск". В течение четырех дней Boeing 747-4FTF якобы совершил четыре рейса по маршруту Урумчи – Минск:

8 января 2024: рейс CAO1095 в Минск, обратно CAO1096;

9 января 2024: рейс CAO1097 в Минск, обратно CAO1098;

10 января 2024: рейс CAO1095 в Минск, обратно CAO1096;

11 января 2024: рейс CAO1097 в Минск, обратно CAO1098.

Также в посте отметили, что в национальном аэропорту "Минск" располагается логистический центр, который обслуживает грузовые рейсы. По данным сообщества, все грузовые самолеты паркуются на специальных стоянках, но китайский B-2476 на этот раз парковался на стоянке 1А, которая зарезервирована для обслуживания правительственных самолетов.

Журналисты беларуского оппозиционного портала motolko.help заявили, что борт Air China Cargo доставил в Беларусь военную технику из Китая. Груз, написали журналисты, вероятно, не проходил таможенной очистки и сразу покинул аэропорт.

Они также заметили, что все рейсы прибывали в Минск фактически в одно и то же время – с 09:30 до 10:10. После этого, по их данным, самолет находился в Беларуси около трех часов. Журналисты отметили, что этого времени достаточно для проведения разгрузки.

Также журналисты допускают, что рейсы могли осуществляться двумя партиями: 8 и 9 января, а также 10 и 11 января.