Орбан о войне в Украине: У мира есть имя – Дональд Трамп

Венгерский премьер Виктор Орбан сделал ряд комплиментарных заявлений в адрес бывшего президента США Дональда Трампа, акцентировав на его "миротворческих" качествах. Об этом Орбан рассказал в интервью французскому изданию Le Point, сообщает Европейская правда.

В частности, Орбан назвал Трампа "самым успешным на международной арене президентом США".

"Он (Трамп. – Ред.) не начал ни одной войны. Соглашения Авраама (о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами. – Ред.) были единственным серьезным шансом принести мир, баланс и приемлемый образ жизни в очень сложный ближневосточный регион" , – сказал венгерский премьер.

Он добавил, что убежден: если бы в феврале 2022 года президентом США был Дональд Трамп, "войны в Европе больше не было бы".

"Сегодня я не вижу другого лидера в Европе или Америке, который был бы достаточно сильным, чтобы остановить войну. У мира есть имя – Дональд Трамп" , – сказал Орбан.

Как известно, Орбан в предыдущие годы участвовал в нескольких протрамповских событиях и прямо высказывался за его переизбрание президентом. Он говорил, в том числе, что "если бы Трамп был президентом, война бы не началась" в Украине и возвращение Трампа "принесет мир". Трамп в ответ хвалил Орбана.