Оккупанты утром обстреляли Авдеевку, погибла женщина – ОВА

Российские военные утром нанесли удар по Авдеевке, в результате чего погибла женщина, повреждена многоэтажка. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает Украинская правда.

"Около 10 утра россияне обстреляли Авдеевку из артиллерии, попали в частный дом. Погибла 47-летняя женщина" , – сообщил он.

В результате обстрела повреждены несколько частных домов и многоэтажка.

На месте работают представители местной власти, полиция и спасатели.