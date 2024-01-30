Оккупанты утром обстреляли Авдеевку, погибла женщина – ОВА
Российские военные утром нанесли удар по Авдеевке, в результате чего погибла женщина, повреждена многоэтажка. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает Украинская правда.
"Около 10 утра россияне обстреляли Авдеевку из артиллерии, попали в частный дом. Погибла 47-летняя женщина", – сообщил он.
В результате обстрела повреждены несколько частных домов и многоэтажка.
На месте работают представители местной власти, полиция и спасатели.