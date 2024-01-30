Правительство утвердило новый законопроект о мобилизации – СМИ

Кабинет министров Украины утвердил новый законопроект о мобилизации. Документ вскоре будет внесен в Верховную Раду.﻿ Об этом сообщил источник в правительстве, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Как рассказал источник, новый законопроект, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы, был внесен Минобороны и доработан народными депутатами.

Что известно о новом законопроекте по мобилизации

Напомним, что украинские власти работают над новым законопроектом о мобилизации после того, как прошлый был отозван.

Предыдущий документ, в частности, предусматривал ряд ограничений и санкций в отношении военнообязанных граждан Украины, уклоняющихся от мобилизации. Также вызвало возмущение предложение отмены отсрочки для людей с инвалидностью III группы и отправка повесток по электронной почте.

В результате чего прошлый законопроект по мобилизации был отозван 11 января. С этого времени идет работа над новым документом.

После чего спикер ВРУ Руслан Стефанчук рассказывал, какие замечания к "мобилизационному" законопроекту Рада передала правительству.