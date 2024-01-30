Орбан снова заявил о "катастрофических последствиях" вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова беспокоится из-за якобы "катастрофических последствий" от вступления Украины в ЕС. Свои заявления он сделал в интервью французскому изданию Le Point, сообщает Европейская правда.

Орбан вспомнил о евроинтеграции Украины, комментируя ситуацию с протестами фермеров в Европе.

"Эта история показывает, насколько серьезной проблемой для Европы является Украина, несмотря на войну" , – сказал он.

Венгерский премьер утверждает, что сближение Украины с Европейским Союзом или ее вступление "может иметь катастрофический эффект для европейских экономик, особенно в аграрном секторе".

Он рассказал, как Венгрия "страдает" от влияния украинской экономики, поскольку граничит с Украиной.

"Украинская сельскохозяйственная продукция намного дешевле, чем у французских и венгерских фермеров... Мы не можем конкурировать и разрушаем наши сельские хозяйства... Еврокомиссия должна защищать европейские интересы перед украинцами, а не украинские интересы перед европейскими фермерами" , – говорит Орбан.

Орбан ранее жаловался, что с присоединением Украины к ЕС вся поддержка для Центральной Европы – в том числе адресованная Венгрии – достанется Киеву.