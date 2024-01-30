Медведев пригрозил разместить новые виды вооружений на Курилах

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия разместит на Курильских островах, которые стремится вернуть Япония, новые виды вооружений, сообщает Украинская правда.

"Курильские острова будут активно развиваться, и параллельно будет расти их стратегическая роль, в том числе размещение там новых видов вооружений" , – сообщил Медведев в соцсети X.

Он пригрозил, что "территориальный вопрос" будет закрыт "раз и навсегда" в соответствии с Конституцией России.

По словам Медведева, России "плевать на чувства японцев" относительно Курил, потому что они якобы принадлежат России. При этом он заявил, что "американцам, которые целуются с французами, гораздо легче, потому что они забыли о Хиросиме и Нагасаки".