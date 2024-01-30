Британская разведка проанализировала случаи, когда РФ бомбила свои города
Разведка Великобритании проанализировала новые инциденты, когда бомбы российской авиации падали на населенные пункты на территории РФ, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны о российско-украинской войне за 30 января.
Ведомство ссылается на сообщение российского независимого новостного Telegram-канала Astra, который проинформировал о двух инцидентах со сбросом авиабомб ФАБ-250 на российские села Белгородской области.
Одна из них упала на ферму в Постникове, а вторая – на улицу в селе Стрелецкое, что привело к эвакуации до 150 гражданских лиц в радиусе 500 метров.
Это уже четвертый случайный сброс российских боеприпасов на собственную территорию в этом месяце. В целом это уже пятый случай за год, а самый первый произошел 20 апреля 2023 года в Белгороде, напоминает разведка.
Как отмечают в ведомстве, невозможно утверждать, случаются ли такие инциденты из-за плохих процедур вооружения самолета перед вылетом или из-за плохого выполнения экипажем своих обязанностей во время полета. Однако, похоже, что это комбинация этих двух факторов.
"Рост частоты таких инцидентов, вероятно, свидетельствует об определенной усталости воздушных и наземных команд на российской линии фронта, а также о недостаточной подготовке", – говорится в обзоре.