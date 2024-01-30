ЕС избежал рецессии, несмотря на слабость экономик Германии и Франции

В 2023 году экономика Еврозоны смогла избежать рецессии, несмотря на слабость двух крупнейших экономик - Германии и Франции, а также несмотря на то, что с середины 2022 года Евросоюз не имел никакого значимого роста, сообщает Экономическая правда.

Плохие показатели в основном связаны с Германией, которая ранее подтвердила, что валовой внутренний продукт сократился на 0,3% за последние три месяца года.

ВВП Франции стагнировал, хотя он избежал сокращения лишь благодаря тому, что импорт падал быстрее, чем экспорт. Слабость двух крупнейших экономик еврозоны была частично компенсирована более сильными, чем ожидалось, показателями Испании и Италии.

Эти цифры означают, что еврозона смогла избежать двух кварталов подряд отрицательного роста, что является классическим определением рецессии в экономической науке.

Впрочем, это означает также, что с середины 2022 года Евросоюз не имел ни одного значимого роста.