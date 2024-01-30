Орбан встретится с Зеленским после выполнения условий Венгрии – Сийярто

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским произойдет только после выполнения Киевом условий Будапешта.﻿ Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

При этом он сказал, что до встречи лидеров двух стран еще долгий путь.

По его словам, если Украина выполнит условия Венгрии, это создаст "чистый лист" в двусторонних отношениях и позволит провести встречу на высшем уровне.