Орбан встретится с Зеленским после выполнения условий Венгрии – Сийярто
Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским произойдет только после выполнения Киевом условий Будапешта. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
При этом он сказал, что до встречи лидеров двух стран еще долгий путь.
По его словам, если Украина выполнит условия Венгрии, это создаст "чистый лист" в двусторонних отношениях и позволит провести встречу на высшем уровне.