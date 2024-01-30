В ЕС работают над следующими шагами по замороженным российским активам

В Еврокомиссии приветствовали решение о создании отдельного счета, на который будут перечисляться проценты от налогооблагаемых доходов замороженных российских активов, и заявили, что работают над следующими шагами. Об этом на брифинге заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, сообщает Европейская правда.

Он напомнил, что цель этих мер, чтобы сверхприбыли российского Центробанка в конце концов были переданы Украине.

Виганд добавил, что сейчас высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и вице-президенты Еврокомиссии "готовы подготовить следующий шаг как можно скорее".

"Мы не имеем конкретных сроков, которые мы могли бы объявить вам сегодня, но есть огромная готовность сделать это как можно скорее" , – сказал представитель ЕК.

Накануне постоянные представители стран Евросоюза на встрече 29 января согласовали создание отдельного счета, на который будут перечисляться проценты от налогооблагаемых доходов замороженных российских активов.

Ранее в этом месяце министры иностранных дел Евросоюза достигли политического согласия относительно плана использования росактивов в поддержку Украины.

Поскольку ряд государств-членов ЕС против конфискации этих активов из-за юридических трудностей, компромисс заключается в том, что будут облагаться налогом доходы, которые приносят эти замороженные активы, и эти средства будут переводить Украине.