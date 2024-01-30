В Германии только каждый десятый верит в победу Украины – опрос

В победу Украины в войне с Россией верит лишь десятая часть жителей Германии. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, проведенного Институтом демоскопии Алленсбаха по заказу Центра стратегии и высшего руководства, сообщает Европейская правда.

34% опрошенных думают, что победу в войне одержит Россия. 56% не решились дать свою оценку.

И только каждый десятый верит, что Украина может победить в войне.

Во время опроса год назад 16% населения Германии считали, что исход этой войны будет благоприятным для Украины. 23% тогда прогнозировали, что Россия с большей вероятностью выиграет войну.

В целом ситуация на Ближнем Востоке сейчас воспринимается в Германии так же угрожающе, как и захватническая война России против Украины.

Между тем, официальные представители Украины и Германии ведут переговоры о заключении двустороннего договора о "гарантиях безопасности".