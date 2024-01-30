Украина должна усилить оборону – президент Чехии

Западные союзники рекомендуют украинской армии ограничить наступательные действия и усилить оборону, поскольку Украина, в отличие от России, имеет ограниченные возможности действий на поле боя. Об этом в интервью польскому телеканалу TVN24 заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает Лига.net.

По словам Павла, для этого Киеву нужно не только сугубо оборонительное оружие, но такое, которое препятствует поставкам российской армии, например, артиллерия или крылатые ракеты большей дальности, а также западные истребители F-16.

"Только баланс сил может дать обеим сторонам понять, что дальнейших успехов они не достигнут и что пришло время для переговоров" , – добавил чешский лидер.

В конце ноября 2023 года Павел заявил, что западные партнеры не выполнили обещание по обеспечению вооружениями наступления Украины.