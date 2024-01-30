Оккупанты из авиации ударили по Херсонщине: попали в "Пункт несокрушимости"
В обед 30 января авиация российских захватчиков атаковала два населенных пункта Бериславского района Херсонской области, попала по зданию "Пункта несокрушимости". Об этом заявили в Херсонской ОВА, сообщает Украинская правда.
"В обед под огнем оказались два населенных пункта Бериславского района", – говорится в сообщении.
Сообщается, удары пришлись по жилым домам, а также по зданию "Пункта несокрушимости".
По данным ОВА, никто из местных жителей не пострадал.