Кабмин упростил определение семьи военного для получения денежного обеспечения или помощи

Кабинет министров упростил механизм определения семейного круга военнослужащих, имеющих право на получение денежного обеспечения или помощи, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Упрощенный порядок введен на время действия военного положения.

"Теперь определен четкий перечень государственных органов, имеющих право на получение информации относительно лиц, имеющих право на получение денежного обеспечения военнослужащих" , - сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

А именно речь идет о: Минобороны; СБУ; Службе внешней разведки; ГУР; Главном управлении Национальной гвардии; Госпогранслужбе; Управлении государственной охраны; Администрации Госспецсвязи; Администрации Госспецтрансслужбы

Отмечается, что это позволит оперативно определять семейный круг лиц военнослужащих, имеющих право на получение денежного обеспечения или помощи.