МВФ повысил прогноз роста мировой экономики в 2024 году

Международный валютный фонд повысил прогноз роста мировой экономики в 2024 на 0,2 п.п. до 3,1%. В 2025 году ожидается рост на 3,2%.﻿ Об этом говорится в World Economic Outlook (WEO) за январь 2024 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Прогноз улучшен по сравнению с октябрем прошлого года из-за более высокой, чем ожидалось, устойчивости в Соединенных Штатах и некоторых странах с формирующимся рынком, а также финансовой поддержки в Китае.

Однако прогноз на 2024-2025 годы ниже исторического среднего показателя (2000-2019 годы) в 3,8% из-за повышенных ставок центральных банков для борьбы с инфляцией, прекращения бюджетной поддержки на фоне высокого долга.

"Облака начинают расходиться. Мировая экономика начинает окончательное движение к мягкой посадке, при этом инфляция неуклонно снижается, а рост замедляется. Но темпы роста остаются медленными, и впереди могут возникнуть турбулентности" , - сказал главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.

По его словам, глобальная активность оказалась устойчивой во второй половине прошлого года, поскольку факторы спроса и предложения поддержали ведущие экономики. Что касается спроса, более высокие частные и государственные расходы поддержали активность, несмотря на жесткие денежно-кредитные условия. Что касается предложения, то, несмотря на возобновившуюся геополитическую неопределенность, помогло увеличение участия рабочей силы, улучшение цепочек поставок и низкие цены на энергоносители и сырьевые товары.

Глобальная инфляция

В большинстве регионов инфляция падает быстрее, чем ожидалось, на фоне ослабления проблем со стороны предложения и ограничительной денежно-кредитной политики. Ожидается, что глобальная инфляция снизится до 5,8% в 2024 году и до 4,4% в 2025 году, при этом прогноз на 2025 год будет пересмотрен в сторону понижения.

МВФ заявил, что средние цены на нефть упадут на 2,3% в 2024 году по сравнению с падением на 0,7%, которое он прогнозировал в октябре, и заявил, что цены упадут на 4,8% в 2025 году.

МВФ заявил, что новые скачки цен на сырьевые товары из-за геополитических потрясений, включая продолжающиеся нападения на судоходство в Красном море, могут продлить жесткие монетарные условия. Гуринша сообщил, что МВФ внимательно следит за развитием событий на Ближнем Востоке, но более широкое экономическое воздействие остается "относительно ограниченным".