Зеленский выступит в онлайн на саммите ЕС, где обсудят помощь Украине

Президент Владимир Зеленский в формате онлайн примет участие во внеочередном саммите ЕС 1 февраля, где будут рассматривать долгосрочную финансовую поддержку Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС, который общался на условиях анонимности.

"Относительно Зеленского – да, он подключится", – сказал чиновник.

Следует отметить, что во время последнего очередного саммита ЕС в декабре ожидалось персональное участие президента Украины, однако тогда он также присоединился онлайн. На декабрьской встрече лидеры Евросоюза сумели преодолеть сопротивление венгерского премьера Виктора Орбана и согласовали открытие переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС.

По сообщениям СМИ, лидеры стран Евросоюза на саммите в четверг подтвердят свою решимость продолжать оказывать "своевременную, предсказуемую и устойчивую военную поддержку" Украине.

Главной темой саммита в четверг в Брюсселе является попытка достичь согласия по пакету финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на четыре года, который заблокировала Венгрия на предыдущем саммите в декабре.

Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинцам не следует волноваться из-за возможного ослабления поддержки со стороны Евросоюза.

Немецкий канцлер Олаф Шольц надеется использовать саммит ЕС 1 февраля, чтобы призвать государства-члены к отправке Украине большего количества оружия.