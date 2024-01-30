НАПК показало, во сколько обходится финансирование политических партий в Раде

17 января 2024 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) осуществило ежеквартальный перевод четырем политическим партиям, представленным в парламенте, средства на финансирование уставной деятельности, сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствуют данные Единого портала использования публичных средств Spending.gov.ua.

Наибольшую сумму получила политическая партия "Слуга народа" - 122,57 млн грн. Далее разместились: "Европейская солидарность" - всего 35,38 млн грн (двумя платежами); "Всеукраинское объединение Батькивщина" - 23,25 млн грн; и "Голос" - всего 28,91 млн грн (двумя платежами).

Таким образом, общая сумма средств налогоплательщиков, которые направили на финансирование партий достигла 210 млн грн.

Отметим, что упомянутые суммы - лишь четверть от того, сколько получат партии в течении года. Дело в том, что платежи на финансирование их деятельности осуществляются ежеквартально.

В целом, как свидетельствуют открытые данные, после начала большой войны по состоянию на конец января 2024 года НАПК перечислило политическим партиям 1369,57 млн грн. Больше всего для "Слуга народа" - 883,61 млн грн, "Европейская солидарность" - 289,44 млн грн, "Батькивщина" - 167,61 млн грн, "Голос" - 28,91 млн грн.

Небольшая сумма для последней объясняется тем, что НАПК только в 2024 году возобновило финансирование уставной деятельности "Голоса" после выявленных в 2020 году нарушений.

Пятая политическая партия девятого созыва - "Оппозиционная платформа - За жизнь" в последний раз получала финансирование от государства 21 января 2022 года. За месяц до большой войны НАПК перечислило пророссийской партии 33,2 млн грн. Летом того же года ОПЗЖ запретили.

Напоминаем:

Финансирование уставной деятельности политических партий предусмотрено законом "О политических партиях" (раздел IV).